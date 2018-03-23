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Видео: последствия шокирующей смертельной аварии в станице Ладожской
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Видео: последствия шокирующей смертельной аварии в станице Ладожской 

Новая Кубань 1 час назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 23 марта — Новая Кубань. О дорожно-транспортном происшествии несколько минут назад сообщили очевидцы. Авария произошла в станице Ладожской сегодня. Одним из участников является грузовой автомобиль. После столкновения от кабины ничего не осталось. Вокруг места происшествия разбросаны строительные материалы, деревянный брус.
Свидетели сообщают, что есть погибшие. Судя по повреждениям грузового авто, водитель вряд ли выжил.
На кадрах с места происшествия не возможно идентифицировать автомобиль второго участника ДТП.
Информация о количестве погибших и пострадавших уточняется в правоохранительных органах. Обстоятельства пока не известны.
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