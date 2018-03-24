В ДТП с маршруткой на Приозерском шоссе тяжело пострадала 45-летняя женщина

Под Петербургом маршрутка попала в серьезное ДТП, сообщает отдел пропаганды УГИБДД по региону. Авария произошла около 20.00 23 марта у дома №22Б по Приозерскому шоссе.

По информации ведомства, водитель отечественной легковушки «Лады Калины» пытался встроиться в поток машин, но, съезжая с обочины, не заметил маршрутку №690 и врезался в нее. В результате мощного столкновения 45-летняя пассажирка автомобиля получила тяжелые травмы.

Женщину доставили в больницу. Данные о здоровье других участников ДТП выясняются.