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В ДТП с маршруткой на Приозерском шоссе тяжело пострадала 45-летняя женщина
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В ДТП с маршруткой на Приозерском шоссе тяжело пострадала 45-летняя женщина 

АиФ Санкт-Петербург 1 час назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Под Петербургом маршрутка попала в серьезное ДТП, сообщает отдел пропаганды УГИБДД по региону. Авария произошла около 20.00 23 марта у дома №22Б по Приозерскому шоссе.
По информации ведомства, водитель отечественной легковушки «Лады Калины» пытался встроиться в поток машин, но, съезжая с обочины, не заметил маршрутку №690 и врезался в нее. В результате мощного столкновения 45-летняя пассажирка автомобиля получила тяжелые травмы.
Женщину доставили в больницу. Данные о здоровье других участников ДТП выясняются.
Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства аварии.
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