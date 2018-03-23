На Ершова ужасная пробка. Движения почти нет

В эти минуты на улице Ершова образовалась пробка. Произошло два ДТП — перед поворотом на улицу Вишневского и у Кооперативного института.

Движения почти нет, стоят обе стороны улицы. Пробка растянулась от Советской площади до съезда на Вишневского и от «Корстона» до Советской площади. Скорость потока — всего 3 км/ч.

Прилегающие улицы тоже встали. Сейчас нелегко тем, кто находится на улицах Патриса Лумумбы, Гвардейская и Космонавтов (при повороте на улицу Ершова).

По данным сервиса «Яндекс. Пробки», общая дорожная ситуация в Казани оценивается в 6 баллов из 10.

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