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На Ершова ужасная пробка. Движения почти нет
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На Ершова ужасная пробка. Движения почти нет 

Казанский Портал 2 часа назад
В эти минуты на улице Ершова образовалась пробка. Произошло два ДТП — перед поворотом на улицу Вишневского и у Кооперативного института.
Движения почти нет, стоят обе стороны улицы. Пробка растянулась от Советской площади до съезда на Вишневского и от «Корстона» до Советской площади. Скорость потока — всего 3 км/ч.
Прилегающие улицы тоже встали. Сейчас нелегко тем, кто находится на улицах Патриса Лумумбы, Гвардейская и Космонавтов (при повороте на улицу Ершова).
По данным сервиса «Яндекс. Пробки», общая дорожная ситуация в Казани оценивается в 6 баллов из 10.
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