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Движение транспорта временно ограничат на двух мостах трассы М-7 «Волга»
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Движение транспорта временно ограничат на двух мостах трассы М-7 «Волга» 

Нижегородская правда 1 час назад
Фото: Нижегородская правда
С 24 марта года в Кстовском и Воротынском районах в связи с ремонтом мостов через реки Кудьма (правый) на 447-м км и Гремячка на 552-м км автомагистрали М-7 «Волга» будет действовать временное ограничение движения.
Как сообщили в ФКУ «Упрдор Москва — Нижний Новгород, местах производства работ скорость ограничат до 40 км/ч. На мосту через реку Кудьма проезжая часть будет сужена до одной полосы, на участке организовано реверсивное движение со светофором. На мосту через реку Гремячка для движения будут доступны две полосы (по одной — в каждом направлении). Ограничение движения на обоих объектах продлится до конца 2018 года.
По данным управления, в ходе ремонта мостов федеральные дорожники заменят балки и опоры пролетных строений, барьерное и перильное ограждения, обновят мостовое полотно, асфальтобетонное покрытие, деформационные швы и систему водоотвода, устроят очистные сооружения, гидроизоляцию, лестничные сходы и укрепят конусы.
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