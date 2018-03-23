Автомобиль у костромича отобрали прямо в центре города

Костромич лишился Lada Granta прямо в центре города, узнал KOSTROMA.TODAY. Его остановили судебные приставы.

Накануне судебные приставы вместе с сотрудниками городской администрации и госавтоинспекторами провели рейд в центре города. Помогал им аппаратно-программный комплекс «Дорожный пристав», который выявлял из общего потока машин автомобили должников.

По информации пресс-службы регионального УФССП, во время рейда было остановлено около 20 автомобилей. Приставы напоминали водителям о неоплаченных долгах.

А вот одному из водителей не повезло больше других. Его автомобиль Lada Granta арестовали на месте. Выяснилось, что мужчина задолжал 160 тысяч рублей по кредитам, штрафам и коммунальным платежам.

Поэтому дальнейший путь костромич продолжил пешим ходом.