Ещё
Автомобиль у костромича отобрали прямо в центре города
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Глава Волоколамского района отправлен в отставку
Глава Волоколамского района отправлен в отставку

Автомобиль у костромича отобрали прямо в центре города 

Kostroma.Today 50 минут назад
Фото: Kostroma.Today
Костромич лишился Lada Granta прямо в центре города, узнал KOSTROMA.TODAY. Его остановили судебные приставы.
Накануне судебные приставы вместе с сотрудниками городской администрации и госавтоинспекторами провели рейд в центре города. Помогал им аппаратно-программный комплекс «Дорожный пристав», который выявлял из общего потока машин автомобили должников.
По информации пресс-службы регионального УФССП, во время рейда было остановлено около 20 автомобилей. Приставы напоминали водителям о неоплаченных долгах.
А вот одному из водителей не повезло больше других. Его автомобиль Lada Granta арестовали на месте. Выяснилось, что мужчина задолжал 160 тысяч рублей по кредитам, штрафам и коммунальным платежам.
Поэтому дальнейший путь костромич продолжил пешим ходом.
Kostroma.Today: последние новости
Костромич решил, что ОСАГО спасет его от раненых пешеходов Двое грудных детей попали в аварию под Костромой Все Заволжье встало в пробке
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Еще пять стран вышлют дипломатов РФ225
Новый советник Трампа готов развязать большую войну129
Скорая въехала в толпу пешеходов в Москве
Путин обратился к нации804
Минфин готовится пойти на риск49
Видео
01:07
Новый советник Трампа готов развязать большую войну
США Статьи
08:27
Все супероружие РФ показали в одном видео
Оружие Армия
00:25
Новый лазер США высмеяли в Сети
США Армия
01:54
Крымская война: почему Россия её проиграла
Истории Статьи
00:53
Дана Борисова встретилась с дочерью в суде
Шоу-бизнес Другое
01:20
«У нас нет никакой защиты»
Оружие Статьи
00:59
Блокада Крымского моста: озвучен план действий
Украина Статьи
00:54
В штабе Собчак довольны ее результатом на выборах
Политика Выборы 2018
00:25
Посещаемость музеев Москвы возросла в 1,5 раза
Новости Москвы
04:27
Порошенко идёт ва-банк
Украина Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение