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В России скоро начнут проверять на алкоголь новым методом (обмануть не выйдет)
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В России скоро начнут проверять на алкоголь новым методом (обмануть не выйдет) 

Вести.Ru 56 минут назад
Фото: Вести.Ru
Госдума приняла поправки в КоАП, которые вводят новый метод медицинского освидетельствования пьяных водителей. И заработает он совсем скоро.
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