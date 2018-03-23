Движение в районе ул. Верхняя Красносельская ограничено по 25 декабря из-за реконструкции сетей

Движение транспорта в районе ул. Верхняя Красносельская ограничено по 25 декабря 2018 г. в связи с реконструкцией инженерных сетей, сообщили в информационном центре транспортного комплекса Москвы

«Ограничения движения в связи с реконструкцией инженерных сетей на ул. Верхняя Красносельская действуют круглосуточно на нескольких участках», — говорится в сообщении.

Отмечается, что по 15 мая движение ограничено на участке Большого Краснопрудного тупика от д. 22 по ул. Верхняя Красносельская до д. 8 (одна полоса), а также по 10 июня — на участке ул. Верхняя Красносельская от д. 22 до д. 10 (одна полоса в обоих направлениях с обустройством временных уширений).

Также с 11 июня по 30 июля движение ограничат на участке 4-го Красносельского пер. от д. 2 по ул. Верхняя Красносельская до д. 5, стр. 3 (одна полоса), а также на участке 3-го Красносельского пер. от д. 2, стр. 1 по д. 8 (одна полоса). С 18 июля по 31 августа ограничения введут на участке ул. Верхняя Красносельская от д. 10 до д. 1 (одна полоса в обоих направлениях с обустройством временных уширений). С 15 сентября по 31 ноября движение ограничат на участке ул. Лобачика от д. 7, стр. 2 по ул. Малая Красносельская до д. 7, стр. 25 по ул. Малая Красносельская (одна полоса частично). С 30 сентября по 25 декабря ограничения введут на участке ул. Малая Красносельская от д. 2/8, корп. 5 до д. 7, стр. 2 (одна полоса частично). С 30 сентября по 30 октября движение ограничат на участке 5-го Красносельского пер. в районе д. 12 по ул. Малая Красносельская (одна полоса).