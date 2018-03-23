Теракты в Европе в 2016-2018 годах

2018

23 марта утром вооруженный мужчина захватил заложников в супермаркете Super U в коммуне Треб департамента Од ( Франция ). По информации местных СМИ, ссылающихся на прокуратуру , злоумышленник заявил о приверженности "Исламскому государству" *. Мэр коммуны Треб сообщил СМИ о двух погибших. Премьер-министр Франции Эдуар Филипп заявил, что обстоятельства захвата заложников позволяют считать это терактом.

2017

27 декабря в супермаркете «Перекресток» Петербурге сработало самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами. В результате пострадали 18 человек. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом. Изначально по факту взрыва было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство нескольких лиц, но 31 декабря его переквалифицировали на статью о теракте. По обвинению в организации и исполнении подрыва самодельного взрывного устройства был арестован Дмитрий Лукьяненко . К середине января 2018 года все пострадавшие были выписаны из больниц.

Ахмеда Хассана Мохаммеда Али. 15 сентября на станции метро Parsons Green на западе Лондона ( Великобритания ) в утренний час пик прогремел взрыв, в результате которого пострадали 30 человек. Самодельное взрывное устройство не сработало в полную силу. Британский суд признал виновным в попытке теракта выходца из Ирака

25 августа в Брюсселе Бельгия ) на бульваре Эмиль Жакен вооруженный мачете мужчина бросился на солдат с криком «Аллах Акбар». Один военный получил легкое ранение лица, другой — руки. Патруль открыл огонь на поражение, после чего нападавшего в критическом состоянии увезли в больницу, где он скончался. Федеральная прокуратура Бельгии квалифицировала нападение на военный патруль в центре Брюсселя как теракт.

18 августа выходец из Марокко напал с ножом на прохожих в финском городе Турку. Погибли две женщины, еще восемь человек были ранены. Нападение расследуется по статье «терроризм».

17 августа минивэн въехал в толпу людей в районе пешеходной улицы Рамбла в Барселоне ( Испания ). Через несколько часов автомобиль въехал в группу людей в Камбрильсе, в 120 километрах от Барселоны. По официальным данным, в результате терактов в Испании погибли 15 человек, 130 пострадали. Погибли или получили ранения граждане 34 стран. Пять террористов были ликвидированы в Камбрильсе, четверо задержаны, двое предположительно погибли при взрыве в доме в Альканаре, где преступники готовили бомбы для терактов.

9 августа утром автомобиль наехал на группу военнослужащих операции, выходивших из казармы в Леваллуа-Перре под Парижем (Франция). Ранения получили шесть человек. Водитель автомобиля скрылся с места происшествия. Спустя несколько часов на трассе между городами Булонь-сюр-Мер и Кале в ходе полицейской спецоперации был остановлен автомобилист, подозреваемый в совершении нападения. В ходе задержания он получил пять пулевых ранений и был доставлен в госпиталь. Также был ранен один из полицейских. Власти назвали наезд машины на военных под Парижем спланированной атакой.

19 июня злоумышленник на автомобиле Renault Megane протаранил фургон с жандармами на Елисейских полях в Париже (Франция). В результате инцидента виновник столкновения погиб, среди сотрудников правоохранительных органов и гражданских лиц пострадавших нет.

По данным СМИ, нападавший был известен французским спецслужбам как представлявший потенциальную угрозу государственной безопасности (статус fiche S), в его машине находился газовый баллон, оружие и боеприпасы.

Расследование инцидента поручили антитеррористическому подразделению прокуратуры Парижа.

В ночь на 19 июня в Лондоне (Великобритания) на улице Севен Систерс фургон наехал на людей, выходивших из мечети в Финсбери парке. Нападение было совершено вскоре после полуночи по местному времени. Автомобиль съехал с дороги и врезался в пешеходов, выходивших из мечети. Погиб один человек, были ранены восемь.

В ночь на 4 июня произошли две террористические атаки в центре Лондона (Великобритания). Трое мужчин на микроавтобусе наехали на пешеходов на Лондонском мосту, затем съехали с моста, вышли из машины на расположенном рядом рынке Боро и с ножами стали нападать на прохожих. Все трое были застрелены правоохранителями. Жертвами теракта стали восемь человек, 48 ранены.

22 мая в Манчестере (Великобритания) на стадионе «Манчестер Арена» во время концерта американской певицы Арианы Гранде произошел взрыв. Подрыв осуществил смертник Салман Абеди . Погибли 22 человека, в том числе 12 детей, еще 59 были госпитализированы.

Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство»*.

7 апреля в центре Стокгольма Швеция ) на главной пешеходной улице города Дроттнинггатан грузовик на большой скорости врезался в толпу пешеходов. Машина остановилась после того, как въехала в витрину одного из магазинов. В результате наезда грузовика погибли четыре человека, 15 человек получили травмы разной степени тяжести. Власти заявили, что это был теракт. Подозреваемый по делу о теракте гражданин Узбекистана Рахмат Акилов признался в совершении преступления, и был взят под стражу.

3 апреля в Санкт-Петербурге на перегоне между станциями метро «Сенная площадь» и «Технологический институт-2» произошел взрыв. Погибли 16 человек, пострадали свыше 50 человек.

22 марта в Лондоне (Великобритания) преступник на машине проехал по Вестминстерскому мосту, заехал на тротуар, сбивая людей, доехал до парламента, где машину остановил полицейский. Находящийся в машине мужчина нанес полицейскому ножевое ранение и был застрелен другим полицейским. Жертвами теракта стали пять человек, были ранены 50 человек из 10 стран.

18 марта утром на севере Парижа (Франция) полиция остановила для проверки документов автомобиль, водитель открыл огонь из пневматического пистолета, ранив одного из сотрудников полиции, после чего скрылся. Позже стрелявший угнал другой автомобиль и в аэропорту Орли совершил нападение на обеспечивающих безопасность военнослужащих, попытался отнять оружие и был убит на месте. Следствие установило личность злоумышленника: это Зиед Бен Бельгасем, известный полиции и разведслужбам. Прокурор Парижа классифицировал нападение на военных в Орли как теракт.

16 марта в парижской штаб‑квартире Международного валютного фонда (МВФ) взорвалась подозрительная посылка, в которой было пиротехническое устройство. Конверт открыла секретарь дирекции МВФ, она получила ранения рук и лица. Здание фонда не повреждено. Президент Франции Франсуа Олланд назвал случившееся терактом.

3 февраля утром в Париже (Франция) неизвестный с двумя мачете в руках, одетый в черную футболку с черепом, выкрикивая «Аллах Акбар», набросился на военный патруль, охраняющий порядок поблизости от Лувра в рамках спецоперации Sentinelle. В ответ военнослужащие открыли огонь по нападавшему. Он получил тяжелые ранения в живот и был госпитализирован. Легкие ранения также получил один из военнослужащих. Власти Франции заявили, что нападение носит «террористический характер».

2016

19 декабря грузовик протаранил ярмарку в центре Берлина, 12 человек погибли, 48 были госпитализированы. Власти Германии заявили, что это был теракт, объявленный в розыск подозреваемый 24-летний тунисец Анис Амри, который управлял автомобилем, был убит в Милане в перестрелке с полицией. Террорист был связан с террористической группировкой ИГ*, запрещенной в России

В ночь на 25 июля в баварском городе Ансбах (ФРГ) прогремел взрыв возле места проведения музыкального фестиваля, в момент которого около 2,5 тысячи людей шли домой. Погиб один человек — выходец из Сирии , который считается исполнителем теракта. Ответственность за взрыв взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство»*, власти квалифицировали происшедшее как теракт.

Вечером 14 июля водитель грузовика протаранил толпу людей, которые собрались на Английской набережной Ниццы (Франция), чтобы посмотреть фейерверк по случаю Дня взятия Бастилии. По данным очевидцев, грузовик, не останавливаясь, делая зигзаги, давил людей на протяжении почти двух километров набережной, нападавший также открыл стрельбу. Он был ликвидирован силами полиции. Жертвами атаки стали 84 человека.

Утром 22 марта два взрыва прогремели в международном аэропорту Брюсселя (Бельгия). Третий взрыв произошел чуть позже в вагоне метро на станции «Мальбек». В результате терактов погибли 32 человека, более 300 получили ранения различной степени тяжести.

*Террористическая организация, запрещенная в России