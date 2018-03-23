Двое грудных детей попали в аварию под Костромой

Сегодня произошла авария с участием грудных детей, узнал KOSTROMA.TODAY. ДТП случилось на трассе Кострома-Нерехта.

По информации пресс-службы регионального управления ГИБДД, 20-летняя водитель «ВАЗ-21074» пыталась обогнать грузовик в зоне действия знака «обгон запрещен». Во время маневра она выехала на полосу встречного движения и столкнулась с Lada Kalina.

Во время аварии водитель Lada и 27-летняя пассажирка получили травмы. Их госпитализировали.

Кроме того, незначительные травмы получил 2-летний ребенок, который был в салоне. 22-дневная малышка не пострадала.

Все участники ДТП были пристегнуты, дети перевозились в автокресле и автолюльке.