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Двое грудных детей попали в аварию под Костромой
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Двое грудных детей попали в аварию под Костромой 

Kostroma.Today 1 час назад
Фото: Kostroma.Today
Сегодня произошла авария с участием грудных детей, узнал KOSTROMA.TODAY. ДТП случилось на трассе Кострома-Нерехта.
По информации пресс-службы регионального управления ГИБДД, 20-летняя водитель «ВАЗ-21074» пыталась обогнать грузовик в зоне действия знака «обгон запрещен». Во время маневра она выехала на полосу встречного движения и столкнулась с Lada Kalina.
Во время аварии водитель Lada и 27-летняя пассажирка получили травмы. Их госпитализировали.
Кроме того, незначительные травмы получил 2-летний ребенок, который был в салоне. 22-дневная малышка не пострадала.
Все участники ДТП были пристегнуты, дети перевозились в автокресле и автолюльке.
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