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Водители стоят в 10-километровой пробке на трассе «Скандинавия»
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Водители стоят в 10-километровой пробке на трассе «Скандинавия» 

АиФ Санкт-Петербург 1 час назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Затор на трассе «Скандинавия» достиг протяженности 10 километров. Информация об этом зафиксирована сервисом «Яндекс. Пробки».
Движение на «Скандинавии» затруднено днем 23 марта. В сторону Выборга водители стоят в 10-километровой пробке, затор в обратном направлении на участке Огоньки — развязка с КАД составляет около 9 километров.
По предварительным данным, причиной затора стали дорожные работы.
Очевидцы советуют другим автомобилистам выбирать объездные пути. «На „Скандинавии“ очередь уже от самых Огоньков, стоим и не двигаемся уже минут 10-15», — пишут водители в социальных сетях.
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