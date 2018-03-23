Водители стоят в 10-километровой пробке на трассе «Скандинавия»

Затор на трассе «Скандинавия» достиг протяженности 10 километров. Информация об этом зафиксирована сервисом «Яндекс. Пробки».

Движение на «Скандинавии» затруднено днем 23 марта. В сторону Выборга водители стоят в 10-километровой пробке, затор в обратном направлении на участке Огоньки — развязка с КАД составляет около 9 километров.

По предварительным данным, причиной затора стали дорожные работы.

Очевидцы советуют другим автомобилистам выбирать объездные пути. «На „Скандинавии“ очередь уже от самых Огоньков, стоим и не двигаемся уже минут 10-15», — пишут водители в социальных сетях.