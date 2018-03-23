Иномарка протаранила торопившуюся на вызов машину Росгвардии в Тамбове

Кроссовер Mazda СХ5 встал на пути торопившихся на вызов сотрудников Росгвардии в Тамбове , отправив служебную машину на обочину. Регистратор запечатлел столкновения.

Авария произошла вечером 22 марта на пересечении улиц Агапкина и Северо-Западной. На кадрах видно, как Mazda выезжает на регулируемый перекресток на желтый сигнал светофора, не уступив дорогу полицейской «Ладе». После сильного удара оба автомобиля развернуло, и они врезались в мачты освещения.

В результате ДТП водитель Mazda, 47-летний мужчина, получил ушиб грудной клетки. Среди полицейских пострадавших нет.

По данным местного управления ГИБДД, авария произошла по вине водителя иномарки, который не предоставил преимущества патрульному автомобилю с включенными проблесковыми маячками и светозвуковым сигналом.