Обстрел скорой, приехавшей на вызов в Челябинске, перерос в уголовное дело

Полиция возбудила уголовное дело по факту обстрела ночью 23 марта машины скорой помощи, находившейся на вызове в Калининском районе. Виновникам грозит до пяти лет лишения свободы. Об этом 74.ru сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

— Дело по пункту «а» части 1 статьи 213 УК (хулиганство) расследуется отделом дознания полиции Калининского района, — рассказали в региональном управлении МВД . — Проводится комплекс мероприятий, направленных на установление и задержание лиц, причастных к совершению данного преступления. Процесс находится на контроле у руководства ГУ МВД по Челябинской области

Хулиганы обстреляли машину скорой около дома № 9в на улице Набережной, когда медики приехали на вызов к пациенту. Несколько выстрелов, предположительно, из пневматического оружия раздались как раз когда бригада садилась в служебный автомобиль. От повреждений стекло автомобильного люка треснуло, и осколки посыпались в салон. По счастливой случайности никто из сотрудников скорой помощи не пострадал. Фельдшер бригады в подробностях рассказал 74.ru, как они попали под обстрел.

Новую машину скорой помощи из-за огромной дыры в потолке сняли с линии. Сейчас она дожидается ремонта. На замену люка, по подсчётам руководителя МАУ «Челябмедтранс» Андрея Миляева, уйдёт минимум неделя при условии быстрого получения запчастей. Автомобиль вышел на линию в конце ноября прошлого года, поступив в распоряжение службы после масштабной закупки скорых за счёт областного бюджета.