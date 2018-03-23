Будут ли штрафовать водителей за отсутствие светоотражающих жилетов?

«Наказание за это не предусмотрено, — комментирует представитель управления ГИБДД ГУ МВД по Ставропольскому краю Юлия Куземская. — Закон ввели, а как спрашивать с людей — пока неизвестно. Мы рекомендуем возить жилеты с собой, проводим беседы. В Госавтоинспекции края каждый патрульный экипаж оснащён одеждой со световозвращающими полосами. Но это делается в целях собственной безопасности, чтобы огородить личный состав от происшествий при исполнении обязанностей.

Штраф в 500 рублей предусмотрен только за переход проезжей части или движение пешехода по обочине вне населённого пункта в тёмное время суток либо в условиях недостаточной видимости без светоотражающих элементов».

Поскольку водитель во время аварии на обочине или проезжей части превращается в пешехода, он может ответить по этому пункту Правил дорожного движения. Так что изменения, вступившие в силу 18 марта этого года, только уточнили действующие правила, чтобы не было недопонимания, кого касаются требования о световозвращающем материале на одежде.