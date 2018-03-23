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Будут ли штрафовать водителей за отсутствие светоотражающих жилетов?
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Будут ли штрафовать водителей за отсутствие светоотражающих жилетов? 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
«Наказание за это не предусмотрено, — комментирует представитель управления ГИБДД ГУ МВД по Ставропольскому краю Юлия Куземская. — Закон ввели, а как спрашивать с людей — пока неизвестно. Мы рекомендуем возить жилеты с собой, проводим беседы. В Госавтоинспекции края каждый патрульный экипаж оснащён одеждой со световозвращающими полосами. Но это делается в целях собственной безопасности, чтобы огородить личный состав от происшествий при исполнении обязанностей.
Штраф в 500 рублей предусмотрен только за переход проезжей части или движение пешехода по обочине вне населённого пункта в тёмное время суток либо в условиях недостаточной видимости без светоотражающих элементов».
Поскольку водитель во время аварии на обочине или проезжей части превращается в пешехода, он может ответить по этому пункту Правил дорожного движения. Так что изменения, вступившие в силу 18 марта этого года, только уточнили действующие правила, чтобы не было недопонимания, кого касаются требования о световозвращающем материале на одежде.
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