В Севастополе на социальных маршрутах начали курсировать новые автобусы

Севастополе с 22 марта на 14 социальных маршрутах начали курсировать 26 автобусов повышенной вместимости, купленных городом в лизинг в 2017 году, сообщает ForPost.

Замдиректора по автомобильному транспорту ГУП «Севэлектроавтотранс им. А. С. Круподёрова», с которым город заключил госконтракт на перевозки, Никанор Попов рассказал, что в течение 10 дней будет окончательно отрегулировано расписание движения транспорта.

По данным издания, на маршруты выйдут автобусы разной вместимости — на 50 и 100 мест.

Ранее власти заключили три лизинговых контракта почти на 2,5 млрд рублей, по ним было приобретено 115 автобусов и 78 троллейбусов.