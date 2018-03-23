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В Севастополе на социальных маршрутах начали курсировать новые автобусы
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В Севастополе на социальных маршрутах начали курсировать новые автобусы 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
В Севастополе с 22 марта на 14 социальных маршрутах начали курсировать 26 автобусов повышенной вместимости, купленных городом в лизинг в 2017 году, сообщает ForPost.
Замдиректора по автомобильному транспорту ГУП «Севэлектроавтотранс им. А. С. Круподёрова», с которым город заключил госконтракт на перевозки, Никанор Попов рассказал, что в течение 10 дней будет окончательно отрегулировано расписание движения транспорта.
По данным издания, на маршруты выйдут автобусы разной вместимости — на 50 и 100 мест.
Ранее власти заключили три лизинговых контракта почти на 2,5 млрд рублей, по ним было приобретено 115 автобусов и 78 троллейбусов.
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