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В Краснооктябрьском районе из-за аварии остановились трамваи
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В Краснооктябрьском районе из-за аварии остановились трамваи 

v1.ru 2 часа назад
Фото: v1.ru
На пересечении проспекта Металлургов и улицы Гончарова в Краснооктябрьском районе Волгограда остановились все трамваи. По словам очевидцев, рядом с путями стоит мужчина с окровавленной головой.
— На место приехала машина «Скорой помощи». Медики перебинтовывают мужчине голову, — рассказали волгоградцы. — Оказался ли он на рельсах или упал рядом с трамваем, мы не увидели.
В диспетчерской МУП «Метроэлектротранс» подтвердили, что 20 минут назад на трамвайных путях произошло ДТП.
— Трамваи № 13 остановились. Сейчас я вызываю на место все экстренные службы, — добавила диспетчер. — Обо всех подробностях аварии, в которой пострадал человек, станет известно позже.
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