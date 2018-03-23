В Краснооктябрьском районе из-за аварии остановились трамваи

На пересечении проспекта Металлургов и улицы Гончарова в Краснооктябрьском районе Волгограда остановились все трамваи. По словам очевидцев, рядом с путями стоит мужчина с окровавленной головой.

— На место приехала машина «Скорой помощи». Медики перебинтовывают мужчине голову, — рассказали волгоградцы. — Оказался ли он на рельсах или упал рядом с трамваем, мы не увидели.

В диспетчерской МУП «Метроэлектротранс» подтвердили, что 20 минут назад на трамвайных путях произошло ДТП.

— Трамваи № 13 остановились. Сейчас я вызываю на место все экстренные службы, — добавила диспетчер. — Обо всех подробностях аварии, в которой пострадал человек, станет известно позже.