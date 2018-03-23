Ограничение свободы за ДТП с детьми: родители требуют ужесточить приговор

Три года ограничения свободы дали виновнику аварии, произошедшей в октябре прошлого года в Туймазинском районе. Мужчине, который на обочине дороги сбил группу из 12 школьников, а одного мальчика чуть не оставил на всю жизнь безногим калекой, запретили выезжать из города. Только и всего.

А тем временем 13-летнему Ильясу, который принял на себя главный удар, предстоит заново научиться стоять и ходить. А вот получится ли — вопрос спорный…

«Водитель менял показания»

Все произошло 13 октября. Ребята вместе с учителем географии возвращались домой после похода в Икские пещеры. Возле стелы «Туймазинский район» школьники решили остановиться и сделать групповой снимок. На подходе к постаменту с трассы выскочила и влетела в ребят отечественная легковушка. Несущийся на них автомобиль Ильяс заметил в последний момент. Он успел оттолкнуть в сторону стоящую рядом с ним одноклассницу. Девочка отделалась ушибами, ноги мальчика машина превратила в месиво.

— В тот день был туман. Дорога пустая, и вдруг автомобиль на бешеной скорости выезжает, — рассказала мама пострадавшего ребенка Венера. — Ребята и сделать ничего не успели.

По словам женщины, после ДТП водитель заявил, что не справился с управлением, потому и задавил подростков. То же самое мужчина рассказывал корреспонденту Ufa1.

— Свернул налево, не входил в поворот. Вот машина и пошла юзом, ударила детей. Сам я не пью шесть лет, в крови каких-либо запрещенных препаратов нет, — объяснял тогда водитель.

Но позже 26-летний виновник почему-то изменил показания.

— На суде он заявил, что уходил от столкновения со встречной машиной и был вынужден вывернуть на обочину, — рассказала Венера.

Кроме Ильяса, пострадали еще трое ребят: у них диагностировали ушибы, переломы, порванные связки и сильнейший шок; девочка и мальчик вернулись в школу через месяц-полтора, а третья девочка вышла на учебу только через четыре месяца. Но в материалах дела они почему-то значились в качестве свидетелей, а не потерпевших. И на заседание их, как, впрочем, и сопровождавшего экскурсию учителя, даже не пригласили.

За мгновение до аварии дети фотографировались возле стелы

«Собираюсь подавать апелляцию»

По словам Венеры, Ильяс перенес несколько операций в Уфе и Туймазах. Около пяти месяцев мальчик не вставал на ноги, а сейчас заново учится ходить. И все время, пока шло следствие, виновник ДТП ни разу не предложил им помощи.

— Ильяс все еще на домашнем обучении. Он пытается передвигаться с ходунками. Врачи говорят, что восстановление теперь зависит от нас, — продолжает Венера. — Мы потратили на лечение больше 300 тысяч рублей, все счета предоставила суду. Суд назначил нам компенсацию всего 450 тысяч, а водитель после заседания заявил, что готов нам отдать только 100.

Виновнику назначили три года ограничения свободы, несмотря на то, что у него богатый «послужной» список.

— Он уже отсидел пять лет за убийство. Потом у него было несколько условных сроков за воровство, которые еще не истекли. За Ильяса ему назначили только год ограничения свободы, но, с учетом «условки», получилось три, — объясняет женщина.

Сейчас Венера и родители трех пострадавших детей намерены идти в суд высшей инстанции и подавать апелляцию.

Четверо школьников получили травмы

Мнение эксперта

По словам адвоката, руководителя Демского филиала Республиканской коллегии адвокатов Валерия Харисова, шансы ужесточить наказание у родителей пострадавших детей есть.

— Необходимо в течении 10 дней после вынесения приговора направить апелляционную жалобу с приложением медицинских документов в Верховный суд, — объясняет адвокат. — Дело, по всей видимости, рассматривалось в особом порядке, поэтому свидетелей не приглашали. Пострадавшая сторона могла настоять на вызове для допроса свидетелей заранее.

Валерий Харисов посоветовал родителям ребят, которых переквалифицировали из пострадавших в свидетелей, подать гражданский иск на возмещение морального и материального вреда.