Требование вымогателя вызвало панику у московского автолюбителя

Один из подписчиков социальной сети «ВКонтакте» сообщил об угрозе его автомобилю. Он опубликовал фото необычного объявления, которое было прикреплено к его машине.

В нем некий аноним угрожал поцарапать автомобиль и порезать шины в том случае, если хозяин авто не заплатит ему 900 рублей переводом на карту (реквизиты он указал). При этом в скобках злоумышленник подписал, что «можно и больше». Кроме того, вымогатель сообщил о своих неоднократных судимостях, троих детях и съемном жилье, а также посоветовал не обращаться в полицию, иначе в противном случае автомобиль обязательно пострадает.

«Утром на Красноказарменной улице обнаружили в дверце машины. Дорогие одногруппники, никто не сталкивался? Что делать, понятно, что участкового вызвать, а с машиной как быть?», — забил тревогу автовладелец.

Пользователи посоветовали ставить автомобиль на охраняемую стоянку или охранять самому, а также написать заявление в полицию в любом случае и сообщить в службу безопасности платежных систем.