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Требование вымогателя вызвало панику у московского автолюбителя
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Требование вымогателя вызвало панику у московского автолюбителя 

Ридус 2 часа назад
Фото: Ридус
Один из подписчиков социальной сети «ВКонтакте» сообщил об угрозе его автомобилю. Он опубликовал фото необычного объявления, которое было прикреплено к его машине.
В нем некий аноним угрожал поцарапать автомобиль и порезать шины в том случае, если хозяин авто не заплатит ему 900 рублей переводом на карту (реквизиты он указал). При этом в скобках злоумышленник подписал, что «можно и больше». Кроме того, вымогатель сообщил о своих неоднократных судимостях, троих детях и съемном жилье, а также посоветовал не обращаться в полицию, иначе в противном случае автомобиль обязательно пострадает.
«Утром на Красноказарменной улице обнаружили в дверце машины. Дорогие одногруппники, никто не сталкивался? Что делать, понятно, что участкового вызвать, а с машиной как быть?», — забил тревогу автовладелец.
Пользователи посоветовали ставить автомобиль на охраняемую стоянку или охранять самому, а также написать заявление в полицию в любом случае и сообщить в службу безопасности платежных систем.
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