Госдума разрешила определять трезвость водителей по крови

Госдума в окончательном чтении приняла законопроект, cогласно которому трезвость автолюбителей кроме проверки на алкотестере начнут проверять по анализу крови. Об этом сообщило URA.RU.

Водителя признают пьяным, если в крови обнаружат более 0,3 грамма спирта или если во время проверки на алкотестере автолюбитель выдохнет свыше 0,16 миллиграмма алкоголя на один литр воздуха.

Как и ранее, штраф за вождение в нетрезвом виде составит 30 тысяч рублей. Кроме того, нерадивому автолюбителю грозит лишение прав сроком до двух лет.

Согласно действующим нормам, опьянение водителя фиксируют в несколько этапов. Сначала измеряется наличие спирта в выдохе алкотестером. Если человек не согласен с результатом, то его направляют к врачу, который делает анализ мочи.

Если нетрезвый автомобилист находится без сознания, то у него на анализ берут кровь.

В Приморье нетрезвый водитель Nissan Note врезался в забор и снес столб линии электропередач. Все произошло в городе Дальнереченск . В результате ДТП пострадал 16‐летний пассажир. У него диагностировали травму ключицы. Известно, что за рулем находился

19-летний

подросток. Он вместе со своим приятелем украл ключи у родителей. Сообщается, что у горе-автомобилиста

не было водительского удостоверения.