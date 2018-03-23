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Госдума разрешила определять трезвость водителей по крови
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Госдума разрешила определять трезвость водителей по крови 

360tv.ru 2 часа назад
Госдума в окончательном чтении приняла законопроект, cогласно которому трезвость автолюбителей кроме проверки на алкотестере начнут проверять по анализу крови. Об этом сообщило URA.RU.
Водителя признают пьяным, если в крови обнаружат более 0,3 грамма спирта или если во время проверки на алкотестере автолюбитель выдохнет свыше 0,16 миллиграмма алкоголя на один литр воздуха.
Как и ранее, штраф за вождение в нетрезвом виде составит 30 тысяч рублей. Кроме того, нерадивому автолюбителю грозит лишение прав сроком до двух лет.
Согласно действующим нормам, опьянение водителя фиксируют в несколько этапов. Сначала измеряется наличие спирта в выдохе алкотестером. Если человек не согласен с результатом, то его направляют к врачу, который делает анализ мочи.
Если нетрезвый автомобилист находится без сознания, то у него на анализ берут кровь.
В Приморье нетрезвый водитель Nissan Note врезался в забор и снес столб линии электропередач. Все произошло в городе Дальнереченск. В результате ДТП пострадал 16‐летний пассажир. У него диагностировали травму ключицы. Известно, что за рулем находился
19-летний
подросток. Он вместе со своим приятелем украл ключи у родителей. Сообщается, что у  горе-автомобилиста
не было водительского удостоверения.
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