Из-за коммунальной аварии жители пяти районов Ростова остались без воды

Сегодня, 23 марта, днем произошла коммунальная авария на Октябрьском водоводе. Из-за этого жители Пролетарского, Первомайского, Октябрьского, Ленинского и Ворошиловского районов Ростова остались без воды.

Холодное водоснабжение отключили:

на улице Горсоветской, в переулках Тувинском, Кривошлыковском и на проспекте Шолохова;

в границах улиц Воровского, Поповой, 1-й Конной Армии и проспекта Шолохова;

в границах проспекта Нагибина, улиц Нансена, Футбольной, Курской и Зоологической;

в границах улиц Текучева, Курганной, Нансена и Мечникова;

в границах улиц Нансена, Ленина, площади Страны Советов и проспекта Нагибина.

Сотрудники ростовского Водоканала уже работают на месте происшествия.

— Прорыв водовода устраняют две бригады. Здесь работают два спецавтомобиля, автокран, сварочная машина, два самосвала и два экскаватора. Повреждение трубы локализовали, сейчас сотрудники Водоканала занимаются сбросом воды, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Как добавили в Водоканале, коммунальщики будут устранять коммунальную аварию до полуночи. Только после того, как работы завершатся, в дома оставшихся без живительной влаги ростовчан начнет поступать вода.

В начале февраля из-за коммунальной аварии жители трех шахтинских поселков тоже надолго оставались без воды.