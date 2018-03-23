К челябинской мэрии подали иски из-за дороги, на которой водитель Pontiac сбил школьниц

Прокуратура Челябинска через суд потребовала от администрации города привести в порядок участок дороги, на котором 20 марта водитель Pontiac сбил на пешеходном переходе двух 12-летних школьниц. Нарушения здесь надзорное ведомство выявило ещё в феврале и предупредило об этом мэра Евгения Тефтелева . Но часть из них так и не устранили. Об этом 74.ru сообщила старший помощник прокурора области Наталья Мамаева.

— В нарушение требований ГОСТ пешеходный переход на улице Цеховой вблизи филиала школы № 15 не оборудован искусственными неровностями, пешеходные ограждения перильного типа установлены не в полном объёме, отсутствует дорожная разметка, дублирующая знаки «Дети». Аналогичные нарушения выявлены и на улице Ильменской, на которую также предусмотрен выход из образовательного учреждения, — озвучила итоги прокурорской проверки Наталья Мамаева . — В феврале этого года прокурор Челябинска внёс главе города представление по результатам ранее проведённой проверки, которая вскрыла несоответствия объектов улично-дорожной сети требованиям национальных стандартов. По результатам его рассмотрения приняты недостаточные меры для устранения обнаруженных нарушений.

Городской прокурор Роман Самойлов подал в суд иск, в котором потребовал обязать мэрию привести в соответствие с требованиями ГОСТ участок рядом со школой.

38-летний водитель Pontiac сбил двух школьниц на Цеховой днём 20 марта. Пятиклассницы переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Светофор в этом месте работает в режиме мигающего жёлтого сигнала. Девочек госпитализировали, их жизни ничего не угрожает. Они находятся на лечении в областной детской клинической больнице.

Переход возле филиала школы на Цеховой, 8а давно вызывает нарекания педагогов и родителей учеников. Раньше здесь была только «зебра». Затем установили светофор, который работал в обычном режиме. Но вскоре его сделали мигающим, сославшись на то, что на этом участке образуются автомобильные заторы. Сейчас директор школы № 15 намерена добиваться включения светофора в нормальном режиме.