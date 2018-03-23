Ещё
Под Саратовом малыш ошпарился чаем
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Под Саратовом малыш ошпарился чаем 

Новости Саратова 1 час назад
Несчастный случай произошел в городе Балаково Саратовской области.
Как сообщил интернет-изданию «Новости Саратова» источник в балаковском здравоохранении, пострадал мальчик 2-х лет.
По роковой случайности мальчик нечаянно опрокинул на себя стакан с горячим чаем в квартире по месту проживания на проспекте Героев.
Несовершеннолетний получил ожоги 12% тела. При этом пострадали рука, шея и грудь. Лицо, к счастью, оказалось не задето. В настоящий момент сотрудники полиции выясняют детали случившегося.
Новости Саратова: последние новости
Мать утонувшего в ванне ребенка попала под следствие Саратовец совершил смертельный кувырок на «семерке» Трамвай в Саратове протаранил легковушку
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин обратился к нации810
Савченко грозит «пожизненное»92
Вернем летнее время
Новый лазер США высмеяли в Сети29
Обзор зарубежных СМИ: Крымский мост бьет рекорды65
Видео
00:25
Новый лазер США высмеяли в Сети
США Армия
01:54
Крымская война: почему Россия её проиграла
Истории Статьи
01:20
«У нас нет никакой защиты»
Оружие Статьи
04:27
Порошенко идёт ва-банк
Украина Статьи
00:33
Хилькевич рассказала о тяжелой болезни дочери
Шоу-бизнес
06:11
Путин выступит со срочным обращением
Политика
07:55
Вернем летнее время
Общество
02:41
В кварталах реновации появятся бомбоубежища
Недвижимость Новости Москвы
01:01
Савченко грозит «пожизненное»
В мире Украина
00:45
Слепаков рассказал о «домогательствах» Слуцкого
Шоу-бизнес Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение