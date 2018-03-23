Под Саратовом малыш ошпарился чаем

Несчастный случай произошел в городе Балаково Саратовской области

Как сообщил интернет-изданию «Новости Саратова» источник в балаковском здравоохранении, пострадал мальчик 2-х лет.

По роковой случайности мальчик нечаянно опрокинул на себя стакан с горячим чаем в квартире по месту проживания на проспекте Героев.

Несовершеннолетний получил ожоги 12% тела. При этом пострадали рука, шея и грудь. Лицо, к счастью, оказалось не задето. В настоящий момент сотрудники полиции выясняют детали случившегося.