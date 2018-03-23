В ЗАО подведены итоги городского профилактического мероприятия «Пешеходный переход» 

Сотрудники Госавтоинспекции западного округа подвели итоги городского профилактического мероприятия «Пешеходный переход», которое было проведено 21 марта 2018 с 10.00 часов до 21.00 часов.
За период проведения мероприятия сотрудниками ОБ ДПС ГИБДД было выявлено 98 пешеходов, нарушивших Правила дорожного поведения и 35 водителей, не уступивших дорогу пешеходам, которые пользовались преимуществом, а также эвакуировано 11 транспортных средства, водители которых нарушили правила остановки (стоянки) в зоне пешеходных переходов.
ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве призывает всех участников дорожного движения быть внимательными на дороге, и напоминает, что соблюдение Правил дорожного движения — залог Вашей безопасности! Кроме того, убедительно просим пешеходов при передвижении по улицам города в темное время суток использовать светоотражающие элементы.