В ЗАО подведены итоги городского профилактического мероприятия «Пешеходный переход»

Сотрудники Госавтоинспекции западного округа подвели итоги городского профилактического мероприятия «Пешеходный переход», которое было проведено 21 марта 2018 с 10.00 часов до 21.00 часов.

За период проведения мероприятия сотрудниками ОБ ДПС ГИБДД было выявлено 98 пешеходов, нарушивших Правила дорожного поведения и 35 водителей, не уступивших дорогу пешеходам, которые пользовались преимуществом, а также эвакуировано 11 транспортных средства, водители которых нарушили правила остановки (стоянки) в зоне пешеходных переходов.