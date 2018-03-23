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В Лондоне обследуют подозрительный автомобиль у торгового центра
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В Лондоне обследуют подозрительный автомобиль у торгового центра 

РИА Новости 59 минут назад
РИА Новости / Динамика дня. Полиция Лондона обследует подозрительный автомобиль, припаркованный у торгового центра на западе города
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