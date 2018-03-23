В Подмосковье электричка сбила слушавшую музыку в наушниках девушку 

СК устанавливает обстоятельства гибели 17-летней девушки под колесами поезда Фрязино — Москва на станции «Подлипки-Дачные». Как передает агентство городских новостей «Москва», ЧП произошло 8:05 23 марта на станции «Подлипки-Дачные» в Подмосковье: 17-летняя уроженка Королева переходила железнодорожные пути в наушниках и не слышала приближения электропоезда. Уточняется, что машинист электрички Фрязино — Москва подавал девушке звуковые сигналы и применил экстренное торможение, но наезд предотвратить не удалось. Девушка скончалась от полученных телесных повреждений. На месте происшествия работают сотрудники транспортной полиции, следствием организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление обстоятельств и причин происшествия.