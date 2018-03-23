Ещё
В Подмосковье электричка сбила слушавшую музыку в наушниках девушку
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Подмосковье электричка сбила слушавшую музыку в наушниках девушку 

ИД «Собеседник» 1 час назад
СК устанавливает обстоятельства гибели 17-летней девушки под колесами поезда Фрязино — Москва на станции «Подлипки-Дачные». Как передает агентство городских новостей «Москва», ЧП произошло 8:05 23 марта на станции «Подлипки-Дачные» в Подмосковье: 17-летняя уроженка Королева переходила железнодорожные пути в наушниках и не слышала приближения электропоезда. Уточняется, что машинист электрички Фрязино — Москва подавал девушке звуковые сигналы и применил экстренное торможение, но наезд предотвратить не удалось. Девушка скончалась от полученных телесных повреждений. На месте происшествия работают сотрудники транспортной полиции, следствием организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление обстоятельств и причин происшествия.
ИД «Собеседник»: последние новости
СМИ поймали Леонида Слуцкого на очередном нарушении ПДД в Москве Водителей в РФ обязали надевать светоотражатели при выезде из города Клавишник "Пикника" Станислав Шклярский первым выписался из больницы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин обратился к нации810
Савченко грозит «пожизненное»92
Вернем летнее время
Новый лазер США высмеяли в Сети29
Обзор зарубежных СМИ: Крымский мост бьет рекорды65
Видео
00:25
Новый лазер США высмеяли в Сети
США Армия
01:54
Крымская война: почему Россия её проиграла
Истории Статьи
01:20
«У нас нет никакой защиты»
Оружие Статьи
04:27
Порошенко идёт ва-банк
Украина Статьи
00:33
Хилькевич рассказала о тяжелой болезни дочери
Шоу-бизнес
06:11
Путин выступит со срочным обращением
Политика
07:55
Вернем летнее время
Общество
02:41
В кварталах реновации появятся бомбоубежища
Недвижимость Новости Москвы
01:01
Савченко грозит «пожизненное»
В мире Украина
00:45
Слепаков рассказал о «домогательствах» Слуцкого
Шоу-бизнес Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение