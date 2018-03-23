Безграмотный вымогатель напугал москвичей проколотыми шинами

На территории московского района Лефортово автомобилистам стали поступать угрозы. Об этом сообщается в паблике ЮВАО во «ВКонтакте».

Один из подписчиков обнаружил необычное объявление, вставленное в дверь своей машины. В нем говорится, что автомобиль находится в опасности.

«Ваш автомобиль в опасности! Порезать шины? Поцарапать краску…Уважаемый владелец этого замечательного автомобиля! Человеку, не раз судимому по различным статьям УК РФ ! А как Вы понимаете, платить за съемное жилье, а кормить троих детей мне надо, двое совсем маленькие (двойня) (памперсы, питание)», — сообщается в документе (авторская орфография и пунктуация сохранены).

Далее автор сообщения предлагает избежать неприятных последствий и заплатить 900 рублей (можно и больше), указывая номер карты и другие реквизиты. «Обязательно укажите номер вашего замечательного автомобиля с буквами и цифрами региона. И я о нем забуду на всегда. И удалю с списка. И не вспомню не когда!», — написал он (орфография и пунктуация сохранены).

В объявлении есть и предупреждение насчет обращения в полицию — в таком случае владельцу машины обещают, что автомобиль пострадает, и «это произойдет не сразу, а в тот момент, когда вы не будите ожидать угрозы» (орфография и пунктуация сохранены).

В статье 163 УК РФ («Вымогательство») говорится, что за требование передачи чужого имущества или совершения других действий имущественного характера под угрозой применения насилия либо уничтожения или повреждения чужого имущества предусмотрено ограничение свободы на срок до трех лет, либо арест на срок до полугода, либо лишение свободы на срок до четырех лет.