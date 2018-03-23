На трассе Волгоград — Средняя Ахтуба пассажирская маршрутка попала в массовую аварию

Столкновение пассажирского маршрутного такси с двумя легковыми автомобилями произошло сегодня около 14:00 на трассе Волгогорад — Средняя Ахтуба у поселка Третий Решающий.

— Автомобили разметало в разные стороны от дороги — рассказали V1.ru очевидцы, — На поле лежит перевернувшая оранжевая маршрутка, неподалеку от нее смятый УАЗ-Патриот и еще одна легковушка — ВАЗ— 21099.

Число пострадавших в аварии пока неизвестно. На место прибыли скорая помощь, реанимационный автомобиль и экипажи ГИБДД

По словам волгоградских водителей место столкновения автомобилей — одно из самых опасных на трассе до Средней Ахтубы, где регулярно происходят аварии в том числе и с человеческими жертвами.