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На трассе Волгоград — Средняя Ахтуба пассажирская маршрутка попала в массовую аварию
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На трассе Волгоград — Средняя Ахтуба пассажирская маршрутка попала в массовую аварию 

v1.ru 1 час назад
Фото: v1.ru
Столкновение пассажирского маршрутного такси с двумя легковыми автомобилями произошло сегодня около 14:00 на трассе Волгогорад — Средняя Ахтуба у поселка Третий Решающий.
— Автомобили разметало в разные стороны от дороги — рассказали V1.ru очевидцы, — На поле лежит перевернувшая оранжевая маршрутка, неподалеку от нее смятый УАЗ-Патриот и еще одна легковушка — ВАЗ— 21099.
Число пострадавших в аварии пока неизвестно. На место прибыли скорая помощь, реанимационный автомобиль и экипажи ГИБДД.
По словам волгоградских водителей место столкновения автомобилей — одно из самых опасных на трассе до Средней Ахтубы, где регулярно происходят аварии в том числе и с человеческими жертвами.
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