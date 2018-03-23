В Жигулевске в столкновении с фурой Scania пострадал водитель ВАЗ 2110

В четверг, 22 марта, в 16:40, в Жигулевске , 62-летний мужчина, находившийся за рулём ВАЗ 2110, следуя со стороны Тольятти , на 968 километре автодороги М-5 «Урал», при развороте, не убедился в его безопасности, и столкнулся с большегрузом Scania в составе полуприцепа, двигавшемся в попутном направлении, сообщает референт отделения информации Игорь Ефремов В результате автомобильной аварии водитель «десятки» получил травмы головы, руки и ног. После оказания медицинской помощи пострадавшему назначено амбулаторное лечение. По факту случившегося ДТП сотрудники правоохранительных органов проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.