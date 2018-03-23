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При столкновении легковушки и большегруза в Жигулевске пострадал автомобилист
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При столкновении легковушки и большегруза в Жигулевске пострадал автомобилист 

ТРК Губерния 1 час назад
Фото: ТРК Губерния
В четверг, 22 марта, в Жигулевске произошло столкновение транспортных средств. Водитель ВАЗ-2110 днем двигался по трассе М5 «Урал» со стороны Тольятти. По данным ГУ МВД России по Самарской области, на 968 км пути автомобилист планировал разворот, но не убедился в безопасности маневра. Ошибка на дороге привела к столкновению с большегрузом Scania, который следовал в попутном направлении. Во время удара рулевой легковушки получил травмы головы, рук и ног. Медики назначили ему амбулаторное лечение. По факту ДТП полицейские проводят проверку.
Фото: ГУ МВД России по Самарской области
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