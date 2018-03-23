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Ремонт моста совсем скоро: полосы для общественного транспорта перенесли
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Ремонт моста совсем скоро: полосы для общественного транспорта перенесли 

Kostroma.Today 1 час назад
Фото: Kostroma.Today
Второй этап ремонта моста планируют начать 1 апреля, узнал KOSTROMA.TODAY. Схема движения снова изменится.
Но прежней она не останется. Сегодня нововведения рассказали на пресс-конференции в городской администрации.
Специалисты озвучили, что на Ивана Сусанина больше не будет полосы для общественного транспорта. Ее решили перенести на улицу Энгельса.
То есть получается, что автобусы и маршрутки поедут с улицы Шагова, свернут на улицу Энгельса и выедут на Советскую в районе ТЦ «Шоколад».
Такая схема движения будет работать только в сторону Заволжья. В обратную сторону схема движения останется прежней.
На улице Магистральной выделенная полоса останется.
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