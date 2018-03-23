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В Казани в 2018 году отремонтируют 47 км аварийных участков дорог
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В Казани в 2018 году отремонтируют 47 км аварийных участков дорог 

АиФ Казань 1 час назад
Фото: АиФ Казань
47 аварийных участков дорог и мест концентраций ДТП отремонтируют в Казани, сообщает пресс-служба министерства транспорта РТ.
Так, в этом году отремонтируют улицы Дементьева, Нигматуллина, Дубравная, Фучика (от проспекта Победы до Зорге), Восстания (от Декабристов до Горьковского шоссе), Даурская и Академика Глушко. На 17 перекрестках установят транспортные светофоры и на 15 пешеходных переходах появятся светофоры Т-7. Также в Казани обустроят 688 дорожных знаков, 10239 погонных метров барьерного ограждения и сделают 19 искусственных неровностей.
В Набережных Челнах запланирован ремонт 32,7 км аварийно-опасных участков на улице 40 лет Победы, проспектах Автозаводской, Вахитова и Дружбы Народов. Кроме того, заменят 327 устаревших дорожных знаков, установят 156 недостающих знаков и реконструируют 6 светофоров, в том числе и на местах концентрации ДТП (в частности, на перекрестке проспектов Мира и Яшьлек).
На региональных дорогах планируется ликвидировать 10 мест концентрации ДТП и 10 потенциально аварийных участков. В 15 районах республики обустроят 84 искусственные неровности на примыканиях второстепенных автомобильных дорог, установят 12 км барьерного ограждения, более 5000 дорожных знаков.
На 40 участках автомобильных дорог, проходящих по населенным пунктам общей протяженностью около 60 км, появится искусственное освещение.
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