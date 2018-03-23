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Литовский водитель сбил осматривавшего место ДТП инспектора
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Литовский водитель сбил осматривавшего место ДТП инспектора 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
Сотрудница литовской полиции пострадала во время осмотра места столкновения двух машина в городе Шяуляй — зазевавшийся водитель сбил стража порядка с ног. Камера регистратора запечатлела момент «ДТП на ровном месте».
Авария произошла около 15 часов дня в минувший четверг на углу улиц Дубиёс и Жемайтес, где перед этим столкнулись два BMW. Сотрудница правоохранительных органов, как уточняет Delfi.lt, измеряла расстояние между автомобилями, когда на нее сзади наехал Opel Zafira.
У пострадавшей диагностировали деформацию шейных позвонков и многочисленные синяки, после оказания первой помощи ее отпустили домой. Водитель, как показал тест, был абсолютно трезв, просто засмотрелся на столкнувшиеся машины и отвлекся от дороги.
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