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За сутки 163 пешехода на глазах инспекторов нарушили правила при переходе дороги
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За сутки 163 пешехода на глазах инспекторов нарушили правила при переходе дороги 

PNZdrive 22 минуты назад
Фото: PNZdrive
Госавтоинспекция Пензенской области объявила о результатах профилактической операции «Пешеход».
Накануне, 22 марта», на территории г. Пензы и Пензенской области проходили проверки для пропаганды безопасного движения и соблюдения правил дорожного движения пешеходами, так как наезд на пешехода — один из самых трагичных видов дорожно-транспортных происшествий, имеющий высокую тяжесть последствий для жизни и здоровья пешеходов.
«За время проведения операции удалось выявить 163 нарушения Правил дорожного движения, совершенных пешеходами. Госавтоинспекция в очередной раз напоминает всем участникам дорожного движения о необходимости быть внимательными у пешеходных переходов: водителям не забывать о необходимости снижать скорость, а пешеходам при переходе дороги удостоверится, что их пропускают», — сообщает пресс-служба УГИБДД.
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