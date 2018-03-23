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За два дня в Перми травмы в ДТП по вине взрослых получили два ребёнка
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За два дня в Перми травмы в ДТП по вине взрослых получили два ребёнка 

АиФ Пермь 27 минут назад
Фото: АиФ Пермь
Аварии произошли в Свердловском и Мотовилихинском районах города.
Как рассказали в пресс-службе УГИБДД Перми, 22 марта в 11 часов 45 минут по техническому проезду, в районе дома № 8 по улице Революции, задним ходом двигался автомобиль ВАЗ-219000. По предварительны данным, женщина-водитель не убедилась в безопасности манёвра и допустила столкновение с автомобилем Ford Kuga. Иномарка ехала со стороны улицы Островского. В результате аварии травмы получил 10-летний пассажир ВАЗа.
«Ребёнок находился в детском удерживающем устройстве, что значительно снизило степень тяжести травм», — рассказали в Госавтоинспекции.
Около 8 часов утра 23 марта на улице Гашкова иномарка сбила трёхлетнего пешехода.
«По предварительным данным ребёнок переходил проезжую часть в сопровождении матери в неустановленном месте, вблизи нерегулируемого пешеходного перехода», — пояснили в УГИБДД.
В обоих случаях детям назначено амбулаторное лечение.
По фактам ДТП проводятся проверки.
В ГИДД напоминают, что жизнь и здоровье детей — в руках взрослых, родителей.
«Уважаемые мамы и папы, берегите детей. Соблюдайте Правила дорожного движения», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
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