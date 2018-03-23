26 марта в Крюково пройдет оперативно — профилактическое мероприятие «Ваш пассажир — ребенок»

В рамках общегородского профилактического мероприятия « ГИБДД в защиту детей», целях обеспечения безопасности дорожного движения и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, сотрудниками ОР ДПС ГИБДД УВД по Зеленоградскому округу 26 марта будет проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Ваш пассажир-ребенок».

В это день основное внимание инспекторов ГИБДД будет направлено на выявление водителей, осуществляющих перевозку детей в автомобилях без применения ремней безопасности и детских удерживающих устройств.

Уважаемые водители! Дети в автомобиле являются самой уязвимой категорией пассажиров, в ДТП они страдают значительно серьезнее, чем взрослые пассажиры. Пока каждый водитель не осознает ответственность за жизнь и здоровье ребенка, пока родители не будут проявлять предусмотрительность, садясь с малышом в автомобиль только при наличии специального кресла, мы по-прежнему будем терять на дорогах самое дорогое — наших детей.