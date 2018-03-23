Штрафы за неправильную парковку хотят увеличить в Петербурге

Депутаты петербургского ЗакСа намерены увеличить штрафы за неправильную парковку и стоянку, передают «Невские новости».

Согласно законодательной инициативе, штраф за парковку с нарушениями может вырасти с 2 до 5 тысяч рублей, а за стоянку на пешеходных переходах, остановках общественного транспорта и трамвайных путях водителям придется заплатить 4 тысячи рублей.

По мнению парламентариев, повышение штрафов заставит водителей быть более дисциплинированными на дорогах. «Штраф — это ответственность за нарушение, — подчеркнул депутат Законодательного собрания Сергей Купченко . — Это расходы, которых человек может избежать, соблюдая закон».

Инициативу депутатов рассмотрит совет законодателей.