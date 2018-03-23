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Штрафы за неправильную парковку хотят увеличить в Петербурге
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Штрафы за неправильную парковку хотят увеличить в Петербурге 

АиФ Санкт-Петербург 36 минут назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Депутаты петербургского ЗакСа намерены увеличить штрафы за неправильную парковку и стоянку, передают «Невские новости».
Согласно законодательной инициативе, штраф за парковку с нарушениями может вырасти с 2 до 5 тысяч рублей, а за стоянку на пешеходных переходах, остановках общественного транспорта и трамвайных путях водителям придется заплатить 4 тысячи рублей.
По мнению парламентариев, повышение штрафов заставит водителей быть более дисциплинированными на дорогах. «Штраф — это ответственность за нарушение, — подчеркнул депутат Законодательного собрания Сергей Купченко. — Это расходы, которых человек может избежать, соблюдая закон».
Инициативу депутатов рассмотрит совет законодателей.
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