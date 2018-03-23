Саратовские врачи спасают жизнь пострадавшему в ДТП с КамАЗом мужчине

На территории Марксовского района днем 22 марта произошло смертельное ДТП, в котором пострадали четыре человека.

Как сообщили АиФ-Саратов авария случилась в окрестностях села Ястребовка. По предварительным данным, 30-летний мужчина, управляя автомобилем «Лада Ларгус» с госномерами Ульяновской области , вылетел на встречную полосу, где врезался в КамАЗ. Возможно, водитель уснул за рулем. Это — основная версия случившегося.

Смертельные травмы получила 32-летняя пассажирка легковушки, ее тело извлекли спасатели из машины. Виновник аварии попал в больницу. Дальнобойщик не пострадал. В коме, с тяжелейшими травмами в районную больницу отвезли и пассажира «Лады», 29-летнего мужчину.

Сегодня его перевезут с помощью трнспортных средств санавиации в областную клиническую больницу.