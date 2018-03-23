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Саратовские врачи спасают жизнь пострадавшему в ДТП с КамАЗом мужчине
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Саратовские врачи спасают жизнь пострадавшему в ДТП с КамАЗом мужчине 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
На территории Марксовского района днем 22 марта произошло смертельное ДТП, в котором пострадали четыре человека.
Как сообщили АиФ-Саратов авария случилась в окрестностях села Ястребовка. По предварительным данным, 30-летний мужчина, управляя автомобилем «Лада Ларгус» с госномерами Ульяновской области, вылетел на встречную полосу, где врезался в КамАЗ. Возможно, водитель уснул за рулем. Это — основная версия случившегося.
Смертельные травмы получила 32-летняя пассажирка легковушки, ее тело извлекли спасатели из машины. Виновник аварии попал в больницу. Дальнобойщик не пострадал. В коме, с тяжелейшими травмами в районную больницу отвезли и пассажира «Лады», 29-летнего мужчину.
Сегодня его перевезут с помощью трнспортных средств санавиации в областную клиническую больницу.
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