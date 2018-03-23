Двухлетний малыш пострадал в ДТП с двумя «Опелями»

Фото с сайта Politeka.netДвухлетний малыш пострадал в ДТП с двумя «Опелями»Три человека пострадали в ДТП в Дзержинске. Об этом сообщила пресс-служба отдела пропаганды и безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

Вечером 22 марта, водитель автомобиля Опель Астра при повороте налево на мигающий сигнал светофора не пропустил а/м Опель Мокка. В результате сильного удара, пострадало три человека, в том числе двухлетний ребенок. Оба водителя, мужчина и женщина 28 лет, госпитализированы в больницу. К счастью, малыш находился в детском удерживающем устройстве и был пристегнут. Ребенок отделался легким испугом.