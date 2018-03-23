Видео: Автоугонщик психанул из-за ребенка в машине

Американский автоугонщик пал жертвой своего милосердия: чернокожий мужчина угнал машину с ребенком на заднем сидении, не заметив маленького пассажира. Поняв, что в люльке за спиной младенец, которого мама оставила в машине, преступник остановился у супермаркета, забежал внутрь с малышом и вручил его продавцу, после чего скрылся. Проблема в том, что при этом вор засветился на камеру видеонаблюдения. Машину вскоре нашли, а угонщика арестовали, благодаря засвеченному на камеру лицу.

С другой стороны, а как он еще мог поступить? Оставить ребенка себе?

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