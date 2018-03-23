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В Тольятти водитель ВАЗ 2114 не пропустил пешехода, сбил на «зебре» женщину
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В Тольятти водитель ВАЗ 2114 не пропустил пешехода, сбил на «зебре» женщину 

АиФ-Самара 1 час назад
Фото: АиФ-Самара
В четверг, 22 марта, в 14:30, в Тольятти, 36-летний мужчина, управлявший автомобилем ВАЗ 2114, следуя по улице Юбилейной со стороны улицы Свердлова, напротив дома №6 «А», при включении разрешающего сигнала светофора выехал на регулируемый пешеходный переход, не пропустил пешехода и сбил 74-летнюю женщину, которая завершала переход проезжей части, сообщает референт отделения информации Игорь Ефремов.
Попавшая под машину пенсионерка получила травмы ног Пострадавшая была госпитализирована в медицинское учреждение.
По факту случившегося ДТП, в котором пострадал пешеход, сотрудники правоохранительных органов проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
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