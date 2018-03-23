Яндекс тестирует авторизацию водителей Такси по лицу и голосу

Разработчики Яндекс. Такси рассказали о запуске тестов новой системы авторизации в Таксометре — мобильном приложении, через которое водители работают с сервисом.

Дело в том, что при запуске Таксометра водитель проходит авторизацию, указывает свой номер телефона и вводит одноразовый пароль, который получает в SMS. Эта процедура нужна, чтобы убедиться, что водитель действительно тот, за кого себя выдаёт, и к пассажирам приедет именно человек, указанный в деталях заказа.

Теперь же Яндекс. Такси разрабатывает новую, более удобную и надёжную систему авторизации. В ней подтверждением личности будут служить индивидуальные характеристики водителя: черты лица и голос.

Для входа в Таксометр водителю понадобится сделать селфи и зачитать вслух текст, который покажет приложение. Как отмечают разработчики, новая система позволит лучше защитить личные данные водителей, такой ключ нельзя подделать, забыть дома или потерять.

Первые испытания показали точность распознавания свыше 90%. Сейчас разработчики продолжают тестировать систему вместе с водителями. В конце концов, система должна уметь узнавать человека в любой ситуации, даже если он сфотографировался в потемках на плохую камеру, охрип или отрастил усы.