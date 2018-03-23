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Костромич решил, что ОСАГО спасет его от раненых пешеходов
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Костромич решил, что ОСАГО спасет его от раненых пешеходов 

Kostroma.Today 1 час назад
Фото: Kostroma.Today
Костромской водитель слишком многого хотел от ОСАГО, узнал KOSTROMA.TODAY. Мужчина сбил пешеходов на переходе и не пожелал платить за их лечение.
Как нам удалось узнать, после аварии, которая произошла в 2015 году, два сбитых мужчины долго лежали в больнице. Лечили их за счет лечебного заведения.
Счет за лечение одного из пострадавших больница направила в страховую компанию. У второго раненого пешехода полиса не было.
По информации пресс-службы Димитровского суда, уголовное дело против водителя было прекращено за примирением сторон.
Но с водителя взыскали деньги на лечение мужчин — более 80 тысяч рублей. Костромич заявил, что ничего платить не будет, потому что его ответственность как водителя была застрахована по ОСАГО.
Но суд объяснил, что ответственность по ОСАГО застрахована только в пользу самих потерпевших.
Поэтому теперь мужчине все-таки придется возместить деньги, потраченные на лечение сбитых им пешеходов.
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