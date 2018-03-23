Ещё
Госдума уточнила, каких водителей считать пьяными
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Госдума уточнила, каких водителей считать пьяными 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Госдума в окончательном чтении приняла правительственный законопроект, которым предлагается ввести административную ответственность водителей за пьяное вождение в случае обнаружения более 0,3 грамма спирта на литр крови.
По нынешним правилам, установленное значение для определения факта употребления алкоголя за рулем — 0,16 миллиграмма на один литр выдыхаемого воздуха. Это остается в силе. Однако депутаты добавили новый параметр для определения опьянения.
Принятие законопроекта необходимо для устранения выявленных правовых пробелов законодательства, отметили в кабмине. Данные пробелы способствуют уходу от ответственности и, как следствие, снижают уровень безопасности на дорогах.
Некоторые парламентарии усомнились, не принесет ли нововведение проблемы добропорядочным водителям. Ведь есть лекарства, чьи отдельные компоненты (а также продукты метаболизма в результате приема этих лекарств) выводятся из организма несколько суток. В пример приводились корвалол и валокордин.
Российская Газета: последние новости
Под Псковом 13 человек пострадали в ДТП с туристическим автобусом ДТП с летальным исходом в США устроил беспилотный автомобиль Для строителей Крымского моста открыли два избирательных участка
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин выступит со срочным обращением428
Путин обратился к нации175
Обзор зарубежных СМИ: Крымский мост бьет рекорды45
Максакова назвала заказчика убийства Вороненкова62
Вернем летнее время
Видео
06:11
Путин выступит со срочным обращением
Политика
07:55
Вернем летнее время
Общество
01:52
Памфилова: выборы президента РФ прошли открыто
Политика
06:11
Путин обратился к нации
Политика
00:43
Первый канал опроверг замену ведущего «Пусть говорят»
Шоу-бизнес
06:11
Критика власти не должна сводиться к популизму
Политика
00:42
Удостоверение избранного президента готово
Политика
08:27
Путин отметил важность гражданской активности
Политика Общество
06:09
«Повестка развития РФ носит консолидирующий характер»
Политика
03:35
ЦОДД предупредил о пробках около «Лужников»
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение