Госдума уточнила, каких водителей считать пьяными

Госдума в окончательном чтении приняла правительственный законопроект, которым предлагается ввести административную ответственность водителей за пьяное вождение в случае обнаружения более 0,3 грамма спирта на литр крови.

По нынешним правилам, установленное значение для определения факта употребления алкоголя за рулем — 0,16 миллиграмма на один литр выдыхаемого воздуха. Это остается в силе. Однако депутаты добавили новый параметр для определения опьянения.

Принятие законопроекта необходимо для устранения выявленных правовых пробелов законодательства, отметили в кабмине. Данные пробелы способствуют уходу от ответственности и, как следствие, снижают уровень безопасности на дорогах.

Некоторые парламентарии усомнились, не принесет ли нововведение проблемы добропорядочным водителям. Ведь есть лекарства, чьи отдельные компоненты (а также продукты метаболизма в результате приема этих лекарств) выводятся из организма несколько суток. В пример приводились корвалол и валокордин.