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Пензенские инспекторы начали поиски нетрезвых водителей
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Пензенские инспекторы начали поиски нетрезвых водителей 

PNZdrive 1 час назад
Фото: PNZdrive
Сотрудники региональной Госавтоинспекции на территории Пензы и Пензенской области в первые выходные весны, с 23 по 25 марта, проводят операцию по предупреждению аварий на дорогах с участием пьяных водителей.
«В выходные дни будет осуществляться массовая остановка автомобилей, с целью установления признаков нахождения водителя в состоянии опьянения с последующим освидетельствованием и (или) медицинским освидетельствованием в порядке, установленном законодательством. В связи с проведением проверок просим всех участников дорожного движения отнестись с пониманием к проведению этих мероприятий», — рассказали в пресс-службе областного УГИБДД.
Госавтоинспекция призывает жителей региона не быть равнодушными, проявлять свою гражданскую позицию. О случаях пьяной езды необходимо сообщить в дежурную часть ГИБДД по телефонам 8 (8412) 59-90-02, 59-90-03, 59-90-04, 59-90-05 или по телефону 02. Позвонив в дежурную часть, необходимо сообщить марку, цвет регистрационный знак (по возможности) транспортного средства и направление движения.
«Для противодействия фактам коррупции, незаконным действиям сотрудников Госавтоинспекции вы можете использовать аудио-, видеозапись для фиксации возможных противоправных действий с их стороны», — добавили в управлении.
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