Электричка сбила насмерть переходившую ж/д пути в неположенном месте девушку у станции «Подлипки-Дачные»

«Сегодня в районе станции «Подлипки-Дачные» электропоездом Фрязино-Москва смертельно травмирована девушка 2000 г. рождения. Она переходила пути в неустановленном месте. Сотрудники транспортной полиции работают на месте происшествия», — отметили в пресс-службе.

В свою очередь в Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте (ММСУТ) Следственного комитета (СК) РФ заявили, что следствием организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление обстоятельств и причин происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.