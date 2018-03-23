Электричка сбила насмерть переходившую ж/д пути в неположенном месте девушку у станции «Подлипки-Дачные» 

Девушка, переходившая пути в неположенном месте у станции «Подлипки-Дачные» Ярославского направления Московской железной дороги, погибла под колесами электрички. Об этом Агентству городских новостей «Москва» рассказали в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.
«Сегодня в районе станции «Подлипки-Дачные» электропоездом Фрязино-Москва смертельно травмирована девушка 2000 г. рождения. Она переходила пути в неустановленном месте. Сотрудники транспортной полиции работают на месте происшествия», — отметили в пресс-службе.
В свою очередь в Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте (ММСУТ) Следственного комитета (СК) РФ заявили, что следствием организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление обстоятельств и причин происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
«Примерно в 8:05 уроженка Королева 2000 г. рождения переходила железнодорожные пути в наушниках и не слышала приближения электропоезда. Машинист подавал звуковые сигналы и применил экстренное торможение, но наезд предотвратить не удалось. От полученных телесных повреждений пострадавшая скончалась на месте происшествия», — пояснила старший помощник руководителя ММСУТ СК РФ Елена Марковская.