Установлена максимально допустимая норма алкоголя в организме водителя

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении правительственный проект закона о введении эквивалентных показателей наличия алкоголя в крови водителей, сообщает ТАСС

Статья 12.8 Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП РФ) дополнена примечанием, согласно которому ответственность водителей за вождение в пьяном виде наступает не только при наличии этилового спирта в концентрации 0,16 мг на один литр вдыхаемого воздуха, но и при концентрации 0,3 и более грамма этилового спирта на один литр крови.

Превышение установленных норм дает право признать водителя управляющим автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и применить к нему административное наказание в виде лишения водительских прав до 2 лет с наложением штрафа в размере 30 тысяч рублей.

По словам разработчиков законопроекта, утверждение эквивалента показателя опьянения по крови в законодательном порядке необходимо для выявлений пьяных водителей особенно в тех случаях, когда в результате серьезной аварии водитель находится без сознания и не может пройти тестирование «на продувку» для определения показаний по выдыхаемому воздуху.

«В арсенале лабораторий наркологических больниц (диспансеров) имеются все необходимые методы для определения концентрации алкоголя в крови, — приводит агентство текст сопроводительных документов. — Отсутствие законодательного закрепления ответственности водителей транспортных средств в связи с наличием абсолютного этилового спирта в крови способствует уходу от ответственности лиц, фактически управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения».