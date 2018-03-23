Мужчина и женщина пострадали в ДТП на Северном

Сегодня утром, 23 марта, в Северном микрорайоне Ростова произошла серьезная авария. Дорожный инцидент случился на улице Борко, 1а.

Аварии случилась из-за 29-летнего водителя «Лады-Калина», который, по словам очевидцев, был пьян. Находившаяся под его управлением отечественная машина выехала на встречку и столкнулась с Hyundai Accent. Не обошлось без пострадавших.

— В ДТП получили травмы водитель «Лады» и его 46-летняя пассажирка. Их доставили в больницу, — сообщили в отделе УГИБДД по Ростовской области.

Сегодня на трассе под Ростовом случилась другая авария с двумя пострадавшими. Там столкнулись три автомобиля марки Toyota.