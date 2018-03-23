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В Новомичуринске в ДТП с двумя иномарками пострадала пенсионерка
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В Новомичуринске в ДТП с двумя иномарками пострадала пенсионерка 

Новости Рязани 1 час назад
Фото: Новости Рязани
Утром 22 марта в городе Новомичуринск 33-летняя автоледи устроила ДТП, в результате которого пострадала 63-летняя пенсионерка. Об этом сообщила пресс-служба регионального Управления МВД.
По данным ведомства, инцидент произошел около 8 часов утра на нерегулируемом перекрестке ул. Промышленная и ул. Строителей. Жительница Рязанской области, управляя легковой иномаркой Нуundаi Сrета, двигаясь по второстепенной дороге, не уступила проезд движущемуся по главной Renault Logan под управлением 60-летнего водителя.
В результате столкновения 63-летняя пассажирка "Рено" получила травмы и с места происшествия пенсионерку доставили в больницу.
Как сообщили изданию «Новости Рязани» в региональном УГИБДД, за минувшие сутки в Рязанской области произошло 37 ДТП, травмировано два человека. Сотрудниками ДПС пресечено 8739 нарушений ПДД.
Фото: 62.мвд.рф
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