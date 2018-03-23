В Новомичуринске в ДТП с двумя иномарками пострадала пенсионерка 

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В ДТП в Уфе школьника насмерть сбил микроавтобус «Fiat»

В Рязани на улице Большой столкнулись «Киа» и «Фольксваген»

В Ряжске при столкновении иномарки и «Жигулей» пострадали две девушки