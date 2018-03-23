На Ставрополье Lada Granta столкнулась с бронемашиной (видео)

Видеозапись, которую выложили в сеть очевидцы ДТП, демонстрирует боевую машину пехоты (БМП) на высокой скорости движущуюся по обочине мимо вереницы легковушек. При этом военные стараются всячески подавать знаки водителям, чтобы их пропустили. Однако попытка объехать пробку, не увенчалась успехом: на одном из перекрестков тяжелая машина столкнулась с Lada Granta.

Судя по видео, легковушка то ли выезжала на перекресток или же сама пыталась съехать на обочину… Lada, на удивление, получила незначительные повреждения: удар пришелся в левую заднюю часть авто — помята дверь и содрана краска. В аварии никто не пострадал.