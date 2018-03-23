22-летняя автомобилистка устроила массовое ДТП на проспекте Гагарина

22-летняя девушка на «Ладе» спровоцировала массовую аварию в Приокском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщает ГИБДД по области.

Авария произошла 22 марта около 10.00 на проспекте Гагарина в районе остановки «Электрон». Женщина-водитель не справилась с управлением, выехала на встречную полосу и врезалась сразу в два автомобиля: «Мицубиси» и ВАЗ.

В результате ДТП водитель «Лады» госпитализирована с переломом и сотрясением мозга. 45-летнему водителю «Митцубиси» диагностировали черепно-мозговую травму, 52-летней пассажирке иномарки — ушиб.