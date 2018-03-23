Магнитогорцы собирают помощь для семьи рабочего, погибшего на комбинате

Жители Магнитогорска объявили сбор денежных средств в поддержку семьи молодого рабочего, который погиб в цехе ММК, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».

Инцидент, по данным следственного управления СКР по Челябинской области, произошёл на производстве вечером 22 марта. Рабочий получил травму при монтаже оборудования, когда лопнул трос подъёмного механизма. Мужчина скончался в лечебном учреждении.

«Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — отмечают следователи.